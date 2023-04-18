18 Апреля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото:Накануне.RU

В Челябинской области задержали браконьеров, убивших трех лебедей

В Челябинской области браконьеры убили трех лебедей. Возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Инцидент произошел в селе Подовинное Октябрьского района. Инспектор охотнадзора во время рейда обнаружил и задержал группу из пяти человек, разделывавших лебедя. Рядом с этим местом были найдены три лебединых шкуры.

Нарушителей задержали. Возбуждено уголовное дело. Также им грозит штраф в размере 25 тысяч рублей за каждую особь.

Охота на краснокнижную птицу запрещена.

Теги: лебедь, браконьеры,



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