Приставы Екатеринбурга нашли скрывающегося подсудимого в диване

Судебные приставы Железнодорожного районного отделения Екатеринбурга обнаружили подсудимого в диване. Детали истории Накануне.RU раскрыли в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Местный житель, обвиняемый в преступлении по ч.1 ст.158 УК РФ (Кража), на суд не явился. В связи с этим мужчину было решено разыскать и принудительно привести в зал заседания. Приставы сразу отправились к подсудимому домой, однако открывшая дверь супруга заявила, что мужа дома нет и где он может находиться, она не знает.

Несмотря на это, сотрудники УФССП решили осмотреть квартиру и обратили свое внимание на диван, на который женщина предусмотрительно уложила ребенка спать. Один из сотрудников службы попросил взять ребенка на руки и поднял секцию дивана, где нашел спрятавшегося мужчину.

Подсудимого привели в суд для рассмотрения его дела.