В Госдуме собрались запретить иноагентам получать государственную имущественную поддержку

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о том, что в нижней палате парламента рассмотрят поправки, вводящие новые ограничения для иноагентов.

Новации запретят иноагентам получать государственную имущественную поддержку. Предложено также закрепить за Министерством юстиции обязанность следить за исполнением законодательства об иноагентах. В Кодексе об административных правонарушениях предлагается установить штрафы за невыполнение в установленный срок законного предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства от иноагентах (для граждан – до 50 тыс. руб., для должностных лиц – до 100 тыс. руб., для юрлиц – до 300 тыс. руб.

"Эти и другие поправки рассмотрим на заседании комиссии сегодня", - написал Пискарев в своем telegram-канале.