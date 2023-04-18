18 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото:Накануне.RU

В Госдуме собрались запретить иноагентам получать государственную имущественную поддержку

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о том, что в нижней палате парламента рассмотрят поправки, вводящие новые ограничения для иноагентов.

Новации запретят иноагентам получать государственную имущественную поддержку. Предложено также закрепить за Министерством юстиции обязанность следить за исполнением законодательства об иноагентах. В Кодексе об административных правонарушениях предлагается установить штрафы за невыполнение в установленный срок законного предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства от иноагентах (для граждан – до 50 тыс. руб., для должностных лиц – до 100 тыс. руб., для юрлиц – до 300 тыс. руб.

"Эти и другие поправки рассмотрим на заседании комиссии сегодня", - написал Пискарев в своем telegram-канале.

Теги: Иноагент, Владимир Пискарев



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