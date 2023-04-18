Уральский ученый создал проект краткосрочного планирования подземных горных работ

На предприятиях горнопромышленного комплекса внедряется проект краткосрочного планирования подземных горных работ, придуманный сотрудником уральского предприятия.

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, в прошлом году на конференции "УГМК-ТЕХНО" в рамках данного проекта младшим научным сотрудником лаборатории геотехнологии и горных технологических процессов отдела горной науки АО "Уралмеханобр" Анатолием Кульминским был предложен ряд технологических решений. В работе рассмотрен процесс краткосрочного планирования подземных горных работ с использованием современных программных комплексов, которые позволяют оперативно оценить влияние каждого отдельно взятого процесса на всю технологическую цепочку в целом, выявить слабые звенья, произвести корректировку производительности и продолжительности технологических операций, а также в максимально сжатые сроки просчитать последствия этих изменений на общей производственной картине.

По словам ученого, с помощью современного программного обеспечения процесс планирования горных работ существенно упрощается, а эффективность и правдоподобность составляемых циклограмм технологических процессов становится на порядок выше.

"Конференция "УГМК-ТЕХНО" в моей научной практике далеко не первая. Мне есть с чем сравнивать, ведь я в прошлом году окончил Горный университет и не раз принимал участие в подобных мероприятиях. Уровень организации "УГМК-ТЕХНО" очень высокий. На конференции было много молодых ученых из разных уголков страны, члены экспертных комиссий подобраны профессионально. Плюс ко всему опыт публичного выступления и общения с коллегами однозначно дал толчок для дальнейшего развития в профессиональной сфере", - рассказал Анатолий Кульминский.

Конференция "УГМК-ТЕХНО", организованная Уральской горно-металлургической компанией совместно с Фондом Сколково, Техническим университетом УГМК и партнерами MineTech, прошедшая впервые в 2022 году, сразу зарекомендовала себя как одна из крупнейших отраслевых конференций в России. Она стала площадкой для эффективного обмена опытом, тиражирования лучших практик, поиска инициатив и механизмов реализации стратегических целей и программ устойчивого развития горно-металлургических компаний.

В 2023 году "УГМК-ТЕХНО" пройдет в сентябре и будет состоять из двух этапов – молодежного и экспертного. В молодежном этапе примут участие молодые сотрудники предприятий УГМК, компаний горно-металлургического сектора, ученые, аспиранты, студенты вузов и колледжей. Предложенная организаторами конференции тематика работ самая разнообразная – повышение эффективности производств, производительности труда, безопасности работников, надежности процессов и их оптимизация, а также снижение производственных затрат и рисков и т.п.

Чтобы стать участником молодежного этапа "УГМК-ТЕХНО", необходимо пройти регистрацию на сайте конференции https://ummc-tech.com/ и до 1 июня 2023 года направить в оргкомитет свой доклад. Экспертный этап (партнерский день) будет посвящен обсуждению прорывных технологических решений, лучших отраслевых практик и инноваций. В программе партнерского дня примут участие не только представители бизнеса и крупных горно-металлургических компаний, но и представители научной среды – технопарков, научно-исследовательских центров и институтов развития. Расширенный состав участников позволит выработать системный подход в поиске научных решений под задачи бизнеса и внедрить их на практике.