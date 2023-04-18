Кремль: Поездки Путина в штабы "Днепр" и "Восток" не готовились заранее

Поездки президента РФ Владимира Путина в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и в штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР заранее не готовились. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Ранее стало известно, что Путин посетил штабы, заслушал военачальников, поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копии икон.

19 марта стало известно, что Путин посетил Мариуполь. За рулем автомобиля глава государства объехал несколько районов города, совершая остановки. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил ему о строительных и восстановительных работах. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с жителями города, по приглашению одной из семей зашел к ним домой.

Дмитрий Песков сообщил, что во время поездки Путина в Мариуполь "в Кремле никто не поседел".

Западные СМИ отреагировали на посещение президентом России Крыма и Мариуполя. "Два громких визита также были демонстративным жестом со стороны Кремля менее чем через 48 часов после того, как международный суд выдал ордер на арест Путина", — говорится в статье The New York Times.