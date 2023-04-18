18 Апреля 2023
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Общество В России Москва
Фото: Накануне.RU

В Москве для определения места жительства призывников используется система видеонаблюдения

В Москве для установления места жительства призывников используется система видеонаблюдения. Об этом сообщил военный комиссар столицы полковник Максим Локтев.

В интервью ТАСС военком пояснил, что основной причиной неявки граждан в военкомат является проживание не по месту регистрации, из-за этого им не удается вручить повестку.

Кроме того, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают военкоматам определить, где обучаются призывники.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон об едином реестре военнообязанных и введении электронных повесток, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Поправки, которые вносятся в закон о воинской службе, предполагают появление двух новых видов повесток: отправляемых заказным письмом и электронных. Последние будут автоматически приходить гражданам в их кабинеты на сайте Госуслуг. В Минцифры заявили о том, что оснований для рассылки повесток через портал Госуслуг сейчас нет.

Теги: призывники, система видеонаблюдения, москва



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