В школьных столовых Екатеринбурга начнут подавать аналоги фастфуда

ЕМУП "Столовая №41" разработало и ввело в обслуживаемых школах Екатеринбурга новое меню "school food". Внешне бургер, пицца и кексы напоминают привычный детям фастфуд, однако блюда приготовлены на основе полезных ингредиентов и разрешенным способом – без обжаривания, в пароконвектомате.

"К сожалению, популярность фастфуда вносит свои коррективы в формирование культуры питания современных детей. Поэтому вкусной и полезной едой, какую готовят в школах, детям сложно угодить. Мы задумались о том, как решить эту проблему. И придумали school food. Это аналоги фастфуда, но приготовленные из полезных продуктов в пароконвектомате", - рассказала директор ЕМУП "Столовая №41" Надежда Аристова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия, школьники уже могут оценить ПП-пиццу двух видов – творожная и овсяная "Маргарита". Тесто без муки готовится на основе творога и овсяных хлопьев, а в качестве начинки используются помидоры, сыр и зелень. В меню также есть фишбург с булочкой с добавлением куркумы, с овощами и паровой рыбной котлетой. Подается бургер с запеченным картофелем. На десерт детям предлагают кексы из моркови.

На сегодняшний день "school food" доступен только старшеклассникам. Однако перед введением позиций в постоянное меню, его необходимо согласовать с родителями, что уже сделали в колах №96 и №93. Там бургерами и пиццей ученики питаются дважды в неделю.

Новинки школьного меню оператор питания представил в рамках конкурса на лучшую школьную столовую, который сейчас проходит в Екатеринбурге. В этом году работа предприятия представлена на примере столовой школы №15 в Октябрьском районе.