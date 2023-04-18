Обращение Макрона к нации спровоцировало новые беспорядки во Франции

Эммануэль Макрон спровоцировал новую волну протестов во Франции своим телевизионным выступлением в понедельник вечером. Он обратился к нации с "разъяснениями" по поводу пенсионной реформы (закон был подписан президентом в минувшую субботу, а в пятницу Конституционный суд Франции поддержал президентскую инициативу).

Стихийные митинги прошли во многих французских городах. Если одни протестующие использовали кастрюли и сковородки для создания шумового сопровождения, то другие жгли мусорные контейнеры и электроскутеры на улицах Парижа, передает Le Monde. Многотысячные протесты прошли в Лионе, Ренне, Марселе, Нанте и Бордо. В столице ряды протестующих составили не менее 2 тыс. человек, полиция применила для их разгона слезоточивый газ.

Речь президента нельзя было назвать примиряющей. Он заявил, что не жалеет о принятом решении и надеется начать и другие реформы. Президент надеется, что все пункты пенсионной реформы вступят в силу к осени.