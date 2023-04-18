18 Апреля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Путин посетил штаб группировки войск "Днепр", что на Херсонском направлении

Президент Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении.

Он, по данным пресс-службы Кремля, заслушал доклады командующего воздушно-десантными войсками генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.

"Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно". "Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией", - цитирует РИА Новости Путина.

Кроме того, президент попросил Теплинского "высказать свои соображения" по теме встречи.

"Знаю, что по поручению начальника Генерального штаба и министра обороны он был достаточно долго на передней линии, сделал доклад очень обстоятельный. Министерство обороны и Генштаб очень высоко его оценили", - отметил глава государства.

Теги: Владимир Путин, "Днепр", Херсонское направление, Запорожское направление, Михаил Теплинский, Олег Макаревич



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