Аренда жилья в Сочи на майские праздники стала дороже на 15%

Аренда квартир и домов в Сочи на майские праздники выросла на 10–15%.

Цены с начала 2023 года увеличились уже на 20–25%. По словам экспертов, ситуация может привести к тому, что из-за таких скачков собственники жилья будут отказывать в заселении даже в забронированные квартиры, если найдут готовых платить больше.

Стоимость проживания в отелях города также стала дороже — до 60% по сравнению с апрелем.

Такой резкий подъем цен только в этом городе — арендные ставки на остальных курортах Краснодарского края растут более сдержанными темпами.

Сочи как курорт востребован и зимой и летом, сообщил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. По его словам, повышенный интерес влияет на ценовые параметры, сообщают "Известия".