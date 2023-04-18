Военный комиссар Москвы: призывники не будут направляться на службу в новые российские регионы

Призывники не будут направляться для прохождения военной службы в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.

Как заявил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев, их направят для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации. По его словам, весенний призыв не отличается от предыдущих и проходит в установленные сроки с 1 апреля по 15 июля.

Отмечается, что треть из призывников направят в учебные соединения и воинские части, где за пять месяцев освоят современную технику и получат военно-учетную специальность.

По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники, сообщает ТАСС.

Ранее в Минцифры заявили о том, что оснований для рассылки повесток через портал Госуслуг сейчас нет.