"Сбер" переходит на ноутбуки собственного бренда

"Сбер" начал тестировать в своих банковских отделениях около 10 тыс. ноутбуков собственного производства.

"Сбер" проверяет их на работоспособность. После этого планируется нарастить количество техники собственного производства в филиалах. В IV квартале прошлого года в Россию ввезли 9 тыс. 200 ноутбуков "Сбера" из Китая.

Поставки осуществлял производитель умных устройств ООО "Салютдевайсы" (бренд SberDevices) в партнерстве с китайским разработчиком и поставщиком электроники Shanghai IP3 Information Technology Co., Ltd. в конце ноября и в начале декабря 2022 года.

Но на коммерческом рынке их продажи могут ограничиться только корпоративным и госсектором, сообщают "Ведомости".