18 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России подорожал "шашлычный набор"

В России стал дороже "шашлычный набор".

В него входят мясо, мангал, шампуры, угли и средство для розжига. Согласно данным оператора фискальных данных "Платформа ОФД", средний чек увеличился на 8% по сравнению с 2022 годом и составил почти 2,2 тыс. руб. Продажи в натуральном выражении увеличились на 19%.

Существенный вклад в стоимость набора внесли мангалы, которые за год подорожали на треть. При этом стоимость мяса для шашлыков снизилась — россияне стали выбирать вместо свинины курицу.

По словам экспертов, предстоящие майские праздники в случае благоприятной погоды будут способствовать еще большему росту продаж такой категории товаров, сообщают "Известия".

Теги: шашлык, мясо



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