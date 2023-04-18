Госдума за нелегальную торговлю айкосами и вейпами хочет ввести уголовную статью

На днях в Госдуму внесут проект закона об уголовной ответственности за нелегальную торговлю электронными средствами курения.

Как сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "мы установили запрет для несовершеннолетних, в данном случае мы устанавливаем административную ответственность и дальше готовим уже уголовное наказание, смотрим составы".

Сегодня, согласно различным исследованиям, доля курящих подростков составляет от 35 до 50%. Как считают эксперты, стремление властей решить вопрос только административными методами без усиления мер убеждения и информирования может спровоцировать полуподпольную дистрибуцию курительных средств.

Как заявил главврач наркологической клиники ООО "МЦ ИБИС", ассистент кафедры психотерапии и наркологии КГМА Минздрава России Искандер Миндубаев, введение наказания за пособничество к курению необходимо, а проводить такую политику следует с кратным увеличением санкций — в соответствии с количеством нарушений — вплоть до уголовной ответственности.

Специалист по внешним коммуникациям Антикурительной антинаркотической организации Андрей Охлопков говорит, что большинство подростков покупают электронные сигареты или "с рук на руки", на что повлиять административными методами практически нереально, или в интернете - в специализированных группах в соцсетях, где контроля на возраст нет, или же на сайтах крупных торговых сетей, где примитивные меры контроля возраста можно обойти.

Специалисты говорят, что важен комплексный подход, без которого борьба с курением результата не принесет, сообщают "Известия".

Ранее Госдума одобрила поправки, повышающие штрафы за продажу табака и электронных сигарет несовершеннолетним.