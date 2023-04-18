Банки из-за ужесточения на ипотечном рынке могут лишиться 80 млрд рублей прибыли

В результате регуляторного ужесточения на рынке ипотечных кредитов банки в России могут лишиться 80 млрд руб. прибыли.

Центробанк вводит дополнительное резервирование и макропруденциальные надбавки по рискованным займам, ограничивает влияние банкиров при выборе страховщика клиентом. Это должно минимизировать риски для клиентов, кредитных учреждений и рынка в целом. Однако это приведет к снижению выдачи ипотеки и сокращение доходов от нее.

Как показало исследование "Эксперт РА", в 2023 году банки могут лишиться около 80 млрд руб. прибыли из-за ужесточения регулирования рынка ипотеки. Основными ограничениями станут надбавки к ставке резервирования по "ипотеке от застройщика", вступающие в силу с 30 мая. Как считают эксперты, это приведет к снижению выдач и сокращению единовременных комиссий, получаемых банками от застройщиков. По информации ЦБ, в таких программах комиссия банка и размер "наценки", за счет которых ставка сдвигалась к "околонулевой", могла составлять 20–30%.

Также банки получат меньше комиссионных доходов, поскольку регулятор лишил их возможности навязывать покупку страхового полиса по завышенной цене, сообщает "Коммерсант".

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина пригрозила застройщикам за рискованную ипотеку.