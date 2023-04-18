"Аэрофлот" выводит на линии с хранения 12 самолетов

"Аэрофлот" выводит на линии лайнеры, которые были на хранении в прошлом году из-за снижения международных перевозок.

Весной и в начале лета планируется ввести в эксплуатацию 12 самолетов, два из них – Boeing 737 и Boeing 777 – уже начали летать. В ближайшее время планируется вывести еще один Boeing 737, а также Airbus A321 и A350.

Перед этим специалисты проводят полную подготовку воздушных судов, все необходимые запчасти и технические средства для этого имеются в наличии.

В высокий летний сезон "Аэрофлот" задействует 162 из 171 самолета своего парка, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя перевозчика.

Напомним, стоимость внутренних авиаперевозок в России может вырасти на 15-30% из-за отсутствия решения властей по субсидированию перевозок в летнем сезоне.