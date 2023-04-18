18 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: nakanune.ru

Минфин не рассматривает введение декларирования наличных свыше 1 млн рублей

Министерство финансов России не обсуждает и не рассматривает введение декларирования наличных в размере более 1 млн руб.

Как сказано в сообщении ведомства в Telegram, такая инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам россиян, которые вправе самостоятельно выбирать, каким образом хранить свои сбережения.

Ранее автор инициативы, депутат Госдумы Анатолий Вассерман сообщил, что проект закона о запрете хранения незадекларированных наличных средств в сумме более 1 млн руб. не готов.

Теги: Минфин, деньги



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