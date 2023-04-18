В Москве наносят дорожную разметку для репетиции парада Победы

В Москве на участке Тверской улицы от Триумфальной площади до Моховой в ночь на 18 апреля начали наносить желтую разметку для репетиции парада Победы.

Как заявил заместитель мэра Петр Бирюков, она будет служить ориентиром при движении техники. Специальной краской будет нанесено 10 километров линий. Дорожное движение в этом районе будет частично ограничено.

Желтая разметка предназначена только для движения техники, задействованной в параде Победы. Движение автомобилей осуществляется по обычной схеме, сообщают "Ведомости".

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не драпировать Мавзолей Ленина на День Победы.