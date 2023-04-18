18 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: пресс-служба Госдумы

Вассерман заявил, что законопроект о штрафах за незадекларированные наличные только обсуждается

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман сообщил, что проект закона о запрете хранения незадекларированных наличных средств в сумме более 1 млн руб. не готов.

По его словам, только запрошены комментарии об этой инициативе, идет сбор отзывов, мнений. Как отметил народный избранник, порог 1 млн руб. — это "примерная прикидка". Вассерман считает, что сумма до 1 млн может находиться дома у "среднего" жителя Москвы, в других регионах речь может идти о меньших суммах, сообщает ТАСС.

В комитете Госдумы по финансовому рынку не поддержали идею депутата и эрудита Анатолия Вассермана о том, что надо обязать россиян отчитываться перед налоговой о наличных свыше 1 млн руб.

Теги: Вассерман, деньги



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Развитие сюжета:

Ранее 18.04.2023 01:00 Мск Минфин не рассматривает введение декларирования наличных свыше 1 млн рублей

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