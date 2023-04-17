В Брянской области подорвался нарушитель госграницы

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что в районе села Запесочье (Погарский район) со стороны Украины совершена попытка незаконного пересечения государственной границы.

"Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов", - написал Богомаз в своем telegram-канале.

Напомним, в начале марта была попытка налета боевиков на регион. По ее итогам в ФСБ сообщили, что украинских диверсантов, напавших на поселки в Брянской области, "выдавили" на Украину, где совершили по ним артиллерийский удар. В результате атаки на брянские села погибли двое мужчин. Кроме того, ранение получил 10-летний ребенок Федор, которого президент России Владимир Путин наградил медалью "За отвагу".