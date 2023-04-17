В Госдуме раскритиковали Вассермана за идею отчета россиян о накоплениях более 1 миллиона

В комитете Госдумы по финансовому рынку не поддержали идею депутата и эрудита Анатолия Вассермана о том, что надо обязать россиян отчитываться перед налоговой о наличных свыше 1 млн руб.

"Однозначно отношусь к этому отрицательно. Потому что это право граждан – выбирать, как пользоваться средствами, с которых уплачены налоги", - сказал РБК заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко.

Политик не видит причин, по которым нужно это право (выбирать, как пользоваться наличными) ограничить.

"Если с точки зрения макроэкономических факторов, то это ограничение никак не повлияет на ситуацию. Государство не очень много средств тратит на то, чтобы выпускать в оборот наличные", - сказал Савченко.

Напомним, Вассерман подготовил поправки в Уголовный кодекс России, предложив создать в нем новую статью 187.1 под названием "Неправомерный оборот денежных средств". Согласно законопроекту, россияне, хранящие более 1 млн руб. наличными (в рублях или валюте, не важно), должны сообщить об этом налоговикам, а также объяснить происхождение средств. В противном случае предусмотрена конфискация и штраф, в два раза превышающий сумму хранимых таким образом денег. Вассерман считает, что для РФ подобный запрет был бы эффективным инструментом борьбы с коррупцией, а также с финансированием экстремистской деятельности. Поправки разработаны на фоне того, что сами депутаты и сенаторы разрешили себе и своим коллегам, в том числе сотрудникам администрации президента, больше не отчитываться перед россиянами о своих доходах.