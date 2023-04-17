Губернатор Югры проведет очередную "прямую линию" с жителями

Губернатор Югры Наталья Комарова проведет прямой эфир с жителями. Тема – "Обратная связь".

По данным департамента общественных, внешних связей и молодежи Югры, встреча состоится в 12.00 21 апреля. Задать вопросы и поделиться своим мнением на предложенную тему можно в комментариях к посту в социальных сетях главы региона или написать в личных сообщениях на этих же страницах.

Губернатор планирует оценить исполнение поручений, данных правительству Югры.