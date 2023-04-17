17 Апреля 2023
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Политика Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

К 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева в Астрахани пройдет цикл памятных мероприятий

В этом году отмечается 100 лет со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, заложившего основу стратегического сотрудничества между Россией и Азербайджанской Республикой.

В Астраханскую область прибыл глава исполнительной власти Апшеронского района Азербайджанской Республики Абдин Фарзалиев. На встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным они обсудили совместный план мероприятий к памятной дате. Губернатор поблагодарил Фазралиева за теплый прием во время недавнего мотопробега.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

"Азербайджанские коллеги – наши стратегические партнеры и ближайшие друзья. Мы сотрудничаем во многих сферах и развиваем гуманитарное направление. В мае нас ждет совместный концерт астраханских и азербайджанских артистов, в июне астраханские артисты отправятся с выступлениями в Азербайджан. Уверен, все мероприятия к юбилею Гейдара Алиева пройдут успешно и послужат на благо наших жителей", - написал по итогам встречи Игорь Бабушкин в своем телеграмм-канале.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Теги: игорь бабушкин, азербайджан, сотрудничество , мотопробег



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