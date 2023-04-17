Лавров пригласил главу МИД Бразилии в Россию

Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил своего бразильского коллегу Мауро Виейру посетить Россию.

"Переговоры были очень полезными, подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства, я пригласил господина министра в удобное для него время посетить РФ", - цитирует РИА Новости заявление Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бразилии.

Бразилия стала первым пунктом латиноамериканского турне Лаврова. Министр с 17 по 21 апреля совершает визит в Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа, Кубу.