В погранслужбе Молдавии оценили слова Минниханова о причинах, по которым его не пустили в страну

Погранслужба Молдавии оценила слова главы Татарстана Рустама Минниханова о том, что его объявили в этой стране "нежелательной персоной".

За последние 24 часа, как сообщает погранслужба в своем telegram-канале, 46 иностранцев получили отказ в въезде в республику: люди не могли оправдать цель поездки, запутались в заявлениях, предоставили противоречивую информацию о цели визита в страну.

Заявления о признании персоной нон-грата там назвали ложными, но призывали российских чиновников воздержаться от вмешательства во внутренние дела.

Напомним, ранее стало известно, что руководителя Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдавию. Он планировал лететь в молдавскую Гагаузию на Международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов – 2023". Вместе с главой Татарстана туда отправился глава холдинга "Ак-Барс" Иван Егоров, которого также якобы признали в Молдавии нежелательным лицом. Самолет уже вылетел из Кишинева обратно в Россию.