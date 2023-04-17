Оснований для рассылки повесток через портал Госуслуг сейчас нет, - Минцифры

В Минцифры заявили о том, что оснований для рассылки повесток через портал Госуслуг сейчас нет.

В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что электронные повестки будут направляться через Госуслуги. Способы направления повесток еще должно установить Правительство отдельным актом, который не принят. В явном виде в законе предусматривается использование портала Госуслуг только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учет, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который еще не создан.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон об едином реестре военнообязанных и введении электронных повесток, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Поправки, которые вносятся в закон о воинской службе, предполагают появление двух новых видов повесток: отправляемых заказным письмом и электронных. Последние будут автоматически приходить гражданам в их кабинеты на сайте Госуслуг. В Генеральном штабе ВС РФ заявили, что №веерных" рассылок электронных повесток не будет.