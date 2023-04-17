17 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Артемовском двое подростков пытались изнасиловать 8-летнего мальчика палкой

Двое подростков 10 и 13 лет из пос. Ключи в Артемовском якобы напали на 8-летнего мальчика и попытались изнасиловать палкой. Об этом пишут СМИ со ссылкой на местную газету "Егоршинские вести".

Инцидент произошел в начале месяца. Мальчики якобы встретили второклассника за гаражами, когда тот шел домой, и попытались надругаться над ним с помощью деревяшки. После этого ребенка стали избивать палками и камнями, а затем потащили к выгребной яме и затолкали в отверстие с отходами.

Мальчик смог выбраться самостоятельно, после чего пришел домой и рассказал обо всем маме. Она сразу обратилась в полицию. Теперь, по информации издания, старшего подростка могут отправить в уже печально известную спецшколу №124 Екатеринбурга, воспитанники которой заявили, что педагог заставлял их "опускать" и насиловать друг друга. Младший нападавший, вероятно, останется без наказания из-за юного возраста.

Подростки объяснить свои действия не смогли. Близкие описывают семьи нападавших как благополучные. В следственном комитете информацию пока не комментируют.

Теги: Артемовский, дети, изнасилование, надругательство



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