17 Апреля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В челябинском минэкологии опровергли информацию о гибели лебедей на реке Курасан

В министерстве экологии Челябинской области опровергли информацию о гибели лебедей на реке Курасан.

Напомним, информация о гибели лебедей появилась в соцсетях. Автор поста предположил, что они могли погибнуть из-за утечки при добыче золота на горно-обогатительном комбинате. По данной информации прокуратурой региона и минэкологии была организована проверка.

Сегодня в министерстве отметили, что фотографии, которые были размещены в посте, оказались фейком. Ранее они неоднократно публиковались на сайте управления ветеринарии Республики Северная Осетия-Алания, сетевых ресурсах о чрезвычайных происшествиях в Ростовской и Липецкой областях. Фотографии размещались якобы от имени директора ГОКа. Он уже направил заявление в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело по факту распространения провокационных и не соответствующих действительности данных, распространяемых от его имени с фейковой страницы в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее в министерство уже поступала информация о якобы гибели лебедей на территории карьера "Южный Курасан". Специалисты выезжали на место, но погибших лебедей или других животных на момент осмотра выявлено не было. Утечку также не выявили.

"В связи с этим информация о якобы аварии на ГОКе оказалась также недостоверной. Так как предприятие, занимающееся добычей золота в данном районе, является объектом федерального экологического надзора, вся информация дополнительно была направлена в адрес Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для принятия соответствующих мер реагирования", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства экологии.

Теги: минэкологии, фейк,



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