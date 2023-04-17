17 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: фильм &quot;Вызов&quot;

Фильм "Вызов" покажут в Сербии, на Ближнем Востоке, возможно – в Китае

Зарубежный прокат первого в истории фильма, снятого в космосе, будет довольно ограниченным: страны Ближнего Востока, возможно – Китай. Из "западных" стран прокатывать фильм "Вызов" точно будет только Сербия – родина исполнителя одной из ролей Милоша Биковича.

В российских кинотеатрах "Вызов" выходит в прокат 20 апреля.

Бюджет фильма составил 1,1 млрд руб. В космос были отправлены актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Теги: вызов, сербия, зарубежный прокат, китай



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