Фильм "Вызов" покажут в Сербии, на Ближнем Востоке, возможно – в Китае
Зарубежный прокат первого в истории фильма, снятого в космосе, будет довольно ограниченным: страны Ближнего Востока, возможно – Китай. Из "западных" стран прокатывать фильм "Вызов" точно будет только Сербия – родина исполнителя одной из ролей Милоша Биковича.
В российских кинотеатрах "Вызов" выходит в прокат 20 апреля.
Бюджет фильма составил 1,1 млрд руб. В космос были отправлены актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.