Фильм "Вызов" покажут в Сербии, на Ближнем Востоке, возможно – в Китае

Зарубежный прокат первого в истории фильма, снятого в космосе, будет довольно ограниченным: страны Ближнего Востока, возможно – Китай. Из "западных" стран прокатывать фильм "Вызов" точно будет только Сербия – родина исполнителя одной из ролей Милоша Биковича.