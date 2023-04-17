17 Апреля 2023
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Леонард Насибуллин

"Какой мэр - такие и дороги": урайские общественники начали борьбу с ямами на дорогах

Урайские общественники приступили к борьбе с ямами на дорогах.

Как сообщил Накануне.RU депутат урайской городской думы Леонард Насибуллин, автомобилисты по примеру Сургута, где в 2013 году проходили похожие акции, принялись наклеивать на свои автомобили наклейки с лозунгами "Какой мэр - такие и дороги!"

Наклейка "Какой мэр - такие и дороги"(2023)|Фото: Леонард Насибуллин

Напомним, в Урае жители города жалуются на ямы на дорогах.

Недовольство горожан вызывает тот факт, что этим летом "ямочный ремонт" будет проведен всего на 300 кв. м. дорог, и 200 кв. м - в промзоне. Сумма ремонта составит всего 590 тыс. руб. В группе "Подслушано Урай" жители сравнивают свой город с Сургутом, где запланировано 14 тыс. кв м. ямочного ремонта.

Горожан возмущает, что на пиар-компанию мэрии тратится больше средств, чем на необходимый ремонт дорог.

Теги: наклейки, ямы на дорогах, ямочный ремонт



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