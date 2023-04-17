Свердловские "динамовцы" отметили 100-летний юбилей организации

Накануне в екатеринбургском Театре эстрады спортсмены общества "Динамо" отметили 100-летний юбилей своей организации.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, поздравить юбиляров со знаковым событием пришли представители полпредства, губернатор, мэр, знаменитые спортсмены и ветераны. Председатель регионального "Динамо" генерал-лейтенант полиции Александр Мешков в своем выступлении поздравил с праздником, поблагодарил за нелегкий труд весь коллектив свердловского "Динамо" и отметил, что спортобщество воспитало таких мировых звезд, как хоккеисты Лев Яшин и Виталий Давыдов, футболист Константин Бесков, конькобежец Мария Исакова, фигуристы Людмила Пахомова и Александр Горшков, боксеры Валерий Попенченко, Егор Мехонцев, Константин Цзю, биатлонисты Сергей Чепиков, Юрий Кашкаров и Антон Шипулин, гимнастки Ирина Зильбер, Мария Федотова и Анна Гавриленко, самбист Альсим Черноскулов, дзюдоист Беслан Мудранов, легкоатлетка Ирина Хабарова.

Эти и многие другие выдающиеся люди золотыми буквами вписали в историю спорта свои имена. Нельзя не вспомнить тренеров, воспитавших плеяду талантливых спортсменов. Среди них – Наталья Каштанова, Валерий Стенников, Владимир Путров. Слова благодарности генерал Мешков сказал и в адрес своих коллег, которые раннее руководили ГУ МВД по Свердловской области и филиалом "Динамо". Это Владимир Воротников, Алексей Красников и другие. Большой вклад в развитие регионального динамовского движения внесли члены попечительского совета Игорь Алтушкин, Андрей Козицын и Андрей Симановский.

В структуру Свердловской областной организации "Динамо" входит 23 районных советов и самостоятельных коллективов физической культуры. Членами "Динамо", а их насчитывается порядка 45 тысяч человек, являются представители всех правоохранительных структур, в том числе МВД, ФСБ, Росгвардия, судебные приставы и другие.

На Среднем Урале культивируется 21 вид спорта, включая 7 служебно-прикладных, осуществляется сотрудничество с 7 детско-юношескими спортивными школами. В динамовских ДЮСШ и секциях занимается около 3000 подростков по 18 видам спорта, таким как биатлон, лыжные гонки, художественная гимнастика, пулевая стрельба, хоккей на траве, лыжное двоеборье.

Одной из приоритетных задач общества является воспитание молодежи в духе патриотизма, повышения престижа воинской службы, защиты Отечества. 1500 юных спортсменов, обучающихся в 45 клубах, получают знания по начальной военной подготовке, владению рукопашным боем, укреплению морально-волевых качеств.

Еще одним из важных направлений в работе свердловского "Динамо" является работа с детьми с ограниченными возможностями. На первом месте здесь пропаганда ценностей здорового образа жизни, привлечение внимания государственных, коммерческих и общественных структур к проблемам социальной реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, их адаптация к жизни в обществе.

"Всего за годы деятельности Свердловской областной организации "Динамо" подготовлено: 16 олимпийских чемпионов, 14 призеров Олимпийских игр, 270 чемпионов мира и Европы, 280 призеров чемпионатов мира и Европы, 61 Заслуженных мастеров спорта, 50 участников Олимпийских игр, 223 мастера спорта международного класса, 49 Заслуженных тренеров СССР, РСФСР, России. Эти успехи возможны благодаря наличию соответствующей материально-технической базы. Только за последние 5 лет построено 5 тиров международного уровня, в том числе для проведения соревнований по практической стрельбе, асфальтирована лыжероллерная трасса. В 2021 году начат капитальный ремонт стадиона екатеринбургского спорткомплекса. Планируется освоить порядка 500 млн рублей из федерального и областного бюджетов в виде субсидий", - отметил полковник Горелых.

Лучшие представители свердловского "Динамо" были отмечены юбилейными наградами. А закончилось торжество праздничным концертом, где, конечно же, прозвучал гимн спортивной организации.