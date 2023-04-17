17 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жителей уральского поселка Бобровской оставили без почтового отделения

В свердловском поселке Бобровский Сысертского г.о. закрылось единственное отделение Почты России. Об этом сообщается в паблике "Подслушано Сысерть №1".

По словам местной жительницы, отделение закрылось недавно, и теперь жители поселка не знают, как оплачивать коммунальные услуги, в том числе за капремонт и мусор - квитанции всегда приходили именно в бумажном формате. Автор публикации также указала, что в соседнем поселке Поварная почтовое отделение вновь открыли после коллективного обращения от местных жителей.

Отметим, по сообщениям СМИ, почта в Бобровском закрылась еще в начале 2023 года, поскольку не нашлось желающих там работать.

Теги: Бобровский, поселок, почта



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