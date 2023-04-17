Илон Маск запускает самую мощную ракету в истории

Илон Маск запускает самую мощную в истории ракету. Речь идет о корабле Starship и ракете-носителе Super Heavy. SpaceX получила разрешение от NASA осуществить старт в ближайшие несколько часов с космодрома на южном побережье Техаса.

Хотя полет может стать исторической вехой, сам Маск не испытывает особых надежд на успех и предлагает всем остальным делать так же. "Думаю, я бы хотел снизить градус ожиданий", - написал он в Twitter. "Мы будем считать успехом, если ракета сможет улететь достаточно далеко от стартовой площадки прежде, чем что-то пойдет не так", - добавил создатель SpaceX.

Starship имеет почти вдвое большую мощность чем всё, что человечество отправляло в космос до сегодняшнего дня. Предполагается, что с помощью этой ракеты США будут осваивать дальний космос, в частности Луну и Марс.

Если миссия удастся, то Starship сделает неполный оборот вокруг Земли и приземлится на площадке в районе Гавайев примерно через полтора часа после старта.