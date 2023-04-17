Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу

Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, пыталась запутать оперативников. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник.

По его данным, девушка поменяла три автомобиля, когда ехала по Петербургу до квартиры Дмитрия Касинцева.

При этом изначально планировалось, что в день теракта Трепова улетит за границу. Однако кураторы дали ей указание не покидать Россию из-за риска быть арестованной, заявил источник.

Ранее Дмитрий Касинцев, у которого укрывалась обвиняемая в теракте Дарья Трепова, был отправлен под домашний арест до 10 июня. По статье "несообщение о преступлении" мужчине максимально грозит до года лишения свободы.

Напомним, Трепову подозревают в убийстве военкора Владлена Татарского. Она была задержана 3 апреля, а 4 апреля Басманный суд Москвы отправил ее под арест.