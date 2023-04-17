17 Апреля 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Нашелся желающий погасить долги признанного банкротом экс-владельца пермского хостела "Карамель"

Индивидуальный предприниматель Николай Юрин решил погасить долги бывшего владельца отеля "Карамель" Сергея Щербакова, передает корреспондент Накануне.RU.

"03.04.2023 года в Арбитражный суд Пермского края поступило заявление Николая Юрина о намерении погасить требования по обязательным платежам в полном объеме, которое подлежит принятию к производству и назначению к судебному заседанию", - говорится в документе.

Рассмотрение ходатайства состоится 19 апреля.

Напомним, 20 января 2020 г. в хостеле, расположенном в подвале жилого дома, прорвало трубу, произошло затопление помещений горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека пострадали, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались. Управляющий хостелом Сергей Щербаков сразу после происшествия скрылся, был объявлен в розыск, но вскоре вернулся сам, объявив о готовности сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность. По решению суда он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей, и наказан пятью годами колонии общего режима и запретом на два года заниматься гостиничной деятельностью.

В начале 2022 года приставы арестовали недвижимость Щербакова. Речь шла о нескольких объектах в Перми: арендуемое банным комплексом "Фараон" здание на улице Чайковского, помещение супермаркета на улице Советской Армии и еще несколько точек в этом же районе. Имущество с соблюдением всех процедур планировалось продать для взыскания с осужденного 15 миллионов рублей для выплаты ущерба семерым потерпевшим.

В феврале прошлого года Березниковский суд Пермского края разрешил Сергею Щербакову отбывать наказание не в колонии общего режима, а в колонии-поселении. Позже было удовлетворено ходатайство об условно-досрочном освобождении, поскольку Щербаков выплатил потерпевшим больше половины суммы ущерба.

В октябре прошлого года суд признал банкротом Щербакова. Размер требований кредиторов составил более 500 тыс. руб. С заявление о собственной несостоятельности в суд обратился сам Щербаков.

Теги: Карамель, Сергей Щербаков, долги, банкрот



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