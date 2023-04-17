В Челябинске водитель сбил пенсионерку на тротуаре

В Челябинске водитель Лады Ларгус врезался в светофор и сбил пенсионерку на тротуаре. Женщина получила травмы.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекция города, ДТП произошло вечером 16 апреля напротив дома 11 по улице Худякова. По предварительным данным, 24-летний водитель выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, не справился с управлением и врезался в стойку пешеходного светофора, повредив его. После этого автомобиль сбил 86-летнюю женщину, которая стояла на тротуаре.

В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка.