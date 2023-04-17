17 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Вассерман предложил сажать тех, кто не объяснил происхождение крупной суммы наличными

Депутат Гослумы, эрудит Анатолий Вассерман подготовил поправки в Уголовный кодекс России, предложив создать в нем новую статью 187.1 под названием "Неправомерный оборот денежных средств".
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Согласно законопроекту, россияне, хранящие более 1 млн руб. наличными (в рублях или валюте, не важно), должны сообщить об этом налоговикам, а также объяснить происхождение средств. В противном случае предусмотрена конфискация и штраф, в два раза превышающий сумму хранимых таким образом денег. Вассерман считает, что для РФ подобный запрет был бы эффективным инструментом борьбы с коррупцией, а также с финансированием экстремистской деятельности, сообщает "Интерфакс".

Поправки разработаны на фоне того, что сами депутаты и сенаторы разрешили себе и своим коллегам, в том числе сотрудникам администрации президента больше не отчитываться перед россиянами о своих доходах. Они считают, что в условиях специальной военной операции информация о составе семьи и наличии различного имущества может грозить власть имущим. СМИ сообщили, что народные избранники из Госдумы и сенаторы Совета Федерации могут в этом году отказаться от публикации своих деклараций о доходах даже в "обобщенном виде" (то есть без имен).

Теги: Анатолий Вассерман, деньги



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