Британский парламент начал расследование в отношении премьер-министра Риши Сунака

Британский парламент начал расследование в отношении премьер-министра Риши Сунака, касающееся его декларации о доходах. Сообщается, что вопросы у парламентариев вызвала фирма по уходу за детьми, в которой жена премьера Акшата Мурти является инвестором.

О начале расследования сообщил парламентский комиссар Дэниел Гринберг.

Как пишет The Guardian, Мурти указана в качестве акционера компании Koru Kids (предоставляет услуги нянь и других специалистов для детей). Вероятно, компания выиграет от запуска государственной программы обучения нянь и других сотрудников отрасли.

28 марта Сунак представлял программу в профильном парламентском комитете, и тогда депутат от лейбористской партии Кэтрин Маккинелл спросила его, нет ли здесь личных интересов премьер-министра. Он заявил, что все данные о себе указал в декларации, о потенциальном интересе своей жены не сказал.