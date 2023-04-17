17 Апреля 2023
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Политика За рубежом
Фото: gov.uk / официальный сайт правительства Великобритании

Британский парламент начал расследование в отношении премьер-министра Риши Сунака

Британский парламент начал расследование в отношении премьер-министра Риши Сунака, касающееся его декларации о доходах. Сообщается, что вопросы у парламентариев вызвала фирма по уходу за детьми, в которой жена премьера Акшата Мурти является инвестором.
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О начале расследования сообщил парламентский комиссар Дэниел Гринберг.

Как пишет The Guardian, Мурти указана в качестве акционера компании Koru Kids (предоставляет услуги нянь и других специалистов для детей). Вероятно, компания выиграет от запуска государственной программы обучения нянь и других сотрудников отрасли.

28 марта Сунак представлял программу в профильном парламентском комитете, и тогда депутат от лейбористской партии Кэтрин Маккинелл спросила его, нет ли здесь личных интересов премьер-министра. Он заявил, что все данные о себе указал в декларации, о потенциальном интересе своей жены не сказал.

Теги: парламент, великобритания, риши сунак, премьер-министр, конфликт интересов, декларация о доходах



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