Съезд с улицы Комсомольская на Хрустальную в Екатеринбурге перекроют на неделю

Специалисты ООО "АльмакорГруп" на неделю перекроют движение по съезду с улицы Комсомольской на Хрустальную вдоль здания № 80. Начиная с 25 апреля и по 1 мая запланированы работы по строительству транспортной развязки на пересечении скоростного кольца на переулке Базовом с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, заехать в Синие Камни автовладельцы смогут при повороте налево на перекрестке на заезде в микрорайон.

Напомним, что для удобства водителей и пешеходов, вся актуальная информация о дорожных перекрытиях содержится в информационной карте Официального портала Екатеринбурга.