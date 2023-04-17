В Белгородской области беспилотник ВСУ обстрелял хутор Лозовая Рудка

ВСУ с помощью беспилотника обстреляли хутор Лозовая Рудка Борисовного района. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Есть разрушения в одном частном жилом доме: посечена крыша и фасад здания, выбиты окна. Пострадавших нет.

Ранее под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа, в результате на ферме загорелось сенохранилище.

Кроме того, на Белгородской ТЭС произошел пожар, в городе пропал свет. Предположительно, причиной стал упавший украинский беспилотник, сообщалось о работе ПВО.