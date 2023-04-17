17 Апреля 2023
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Управляемые авиабомбы взламывают укрепрайоны ВСУ

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Происшествия Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

В Белгородской области беспилотник ВСУ обстрелял хутор Лозовая Рудка

ВСУ с помощью беспилотника обстреляли хутор Лозовая Рудка Борисовного района. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Есть разрушения в одном частном жилом доме: посечена крыша и фасад здания, выбиты окна. Пострадавших нет.

Ранее под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа, в результате на ферме загорелось сенохранилище.

Кроме того, на Белгородской ТЭС произошел пожар, в городе пропал свет. Предположительно, причиной стал упавший украинский беспилотник, сообщалось о работе ПВО.

Теги: Вячеслав Гладков, Белгородская область, обстрел, ВСУ, БПЛА, беспилотник



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