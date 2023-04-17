Посольство следит за ситуацией с заблокированной в Хартуме россиянкой с ребенком

Российское посольство в курсе ситуации с россиянкой и ее ребенком, которые заблокированы в здании Нубийской митрополии в столице Судана. При первой возможности сотрудники дипмиссии проведут эвакуацию граждан РФ в места их проживания или посольство, пишет РИА Новости.

В Хартуме (столица Судана) 15 апреля начались боестолкновения между силами быстрого реагирования и регулярной армией. Позже столкновения распространились и на другие регионы республики. Погибло по меньшей мере 97 мирных жителей, еще 365 человек получили ранения. Командующий республиканской армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принял решение распустить Силы быстрого реагирования (СБР) и объявил их мятежниками.

Судан — государство в Восточной Африке, граничит с Египтом на севере, Ливией — на северо-западе, Чадом — на западе, Центральноафриканской Республикой — на юго-западе, Южным Суданом — на юге, c Эритреей и Эфиопией — на юго-востоке. На северо-востоке омывается водами Красного моря. Город Хартум является столицей страны. До разделения на Судан и Южный Судан являлся крупнейшей по территории африканской страной, ныне же занимает третье место после Демократической Республики Конго и Алжира.