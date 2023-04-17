В Челябинске построят новый жилой комплекс на месте старого общежития

В Челябинске на месте бывшего общежития Южно-Уральского филиала ВНИИ охраны и экономики труда в Металлургическом районе построят жилой комплекс.

На торги был выставлен имущественный комплекс, включающий 0,16 га земли и нежилое здание площадью 4000 кв. м. По итогам аукциона имущество продали за 15,8 млн рублей, сообщили Накануне.RU в ДОМ.РФ.

Рядом с объектом находятся городская больница, хлебозавод и бизнес-центр. До берега реки Миасс — около 350 м.