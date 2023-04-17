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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге для женщины, продавшей сына за 300 тысяч, запросили шесть лет колонии

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга завершилось судебное следствие по уголовному делу женщины, продавшей своего маленького сына.

Напомним, преступление было совершено в августе прошлого года: обвиняемая, испытывая финансовые затруднения, в ходе переписки в мессенджере договорилась с женщиной, действовавшей в рамках оперативного эксперимента, о продаже своего ребенка 2015 года рождения за 300 тысяч рублей. Договорившись о встрече, продавец попросила задаток в 10 тысяч рублей, которые ей были переведены.

В назначенный день в помещении торгового центра обвиняемая передала несовершеннолетнего с приложением имеющихся у нее документов покупательнице. Затем мать получила от последней 290 тысяч рублей, после чего сразу была задержана сотрудниками полиции.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 17 апреля, государственный обвинитель в ходе судебных прений попросил суд назначить женщине шесть лет в исправительной колонии общего режима. Сейчас в прениях выступает сторона защиты.

Ранее силовики раскрыли детали дела о продаже ребенка в Екатеринбурге.

Теги: суд, ребенок, продажа, Екатеринбург



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