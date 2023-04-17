Минэк РФ в два раза повысил прогноз по росту зарплат и реальных доходов россиян

Минэкономразвития освежило прогноз по ситуации с российской экономикой на этот и следующий год.

В ведомстве считают, что в 2023-м году рост будет выше, чем ожидалось раньше, но вот в 2024-м ситуация ухудшится относительно более ранних прогнозов. Общий прирост ВВП за два этих года едва превысит 3%, считают в министерстве. Напомним, согласно наццелям, определенным Путиным до начала СВО, экономика страны должна расти темпами выше среднемировых – то есть больше чем на 3% в год.

Ожидается, что в 2022 году экономика России вырастет на 1,2%. А в 2024 году – на 2%.

Минэкономразвития делает ставку на рост потребительского спроса, который, в свою очередь, будет расти за счет роста реальных доходов населения. По этому поводу Минэк испытывает особенный оптимизм: прогноз по росту доходов был скорректирован в два раза – с 1,6% до 3,4%. Доходы повысятся за счет роста зарплат на 5,4% (раньше планировалось 2,6%).