В Прикамье лесной пожар произошел в одном километре от деревни

В Пермском крае в одном километре от деревни Сосново произошел пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минприроды.

Возгорание 15 апреля, в 17.40 засекла камера Лесохранитель. Пламя вспыхнуло на территории Чайковского лесничества. На месте работали Чайковская ЛПС, Пермагролес и Чайковское лесничество – 20 человек и четыре единицы спецтехники. Тушение осложнял сильный ветер.

Пожар локализован в 19.23 на площади 0,4 га. Ликвидирован 16 апреля в 12.00 на площади 0,84 га.

По предварительным данным, причиной пожара стал переход огня с земель иных категорий.