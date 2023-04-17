Главу Татарстана не пустили в Молдавию, признав "нежелательным лицом"

Руководителя Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдавию и объявили там нежелательным лицом.

Он планировал лететь в молдавскую Гагаузию на Международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов – 2023", пишет Mash. Вместе с главой Татарстана туда отправился глава холдинга "Ак-Барс" Иван Егоров.

Власти Молдавии также признали его нежелательным лицом. Самолет уже вылетел из Кишинева обратно в Россию.

В середине марта в парламенте Молдавии приняли закон о переименовании "молдавского языка" в "румынский язык". Словосочетание будет заменено во всех текстах законов и нормативных актах, в том числе и в Конституции страны. "За" законопроект в окончательном чтении проголосовало большинство парламентских депутатов, которые входят в партию "Действие и солидарность" (PAS), а также независимый депутат Гаик Вартанян. Блок коммунистов и социалистов были против инициативы.