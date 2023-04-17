17 Апреля 2023
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Политика В бывшем СССР
Фото:wikipedia.org

Латвия запретила въезд десяти россиянам из-за дела Кара-Мурзы*

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс запретил въезд в страну десяти россиянам в связи с делом Владимира Кара-Мурзы*.

"Я принял решение запретить въезд в страну 10 российским лицам, замешанным в этом... деле", - написал Ринкевичс в Twitter.

Также он призвал ЕС ввести новые санкции.

Ранее сегодня Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима оппозиционного политика по делу о госизмене и распространении фейков про ВС РФ. Кара-Мурза* с апреля 2022 года находится в СИЗО.

*Признан в России иностранным агентом.

Теги: латвия, кара-мурза



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