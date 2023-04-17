Стало известно, почему посол США не согласилась приехать в Госдуму на разговор о биолабораториях

В посольстве США объяснили, почему посол Линн Трейси не приняла приглашение Госдумы приехать на обсуждение биолабораторий США на Украине.

"Как мы заявляли ранее, Соединенные Штаты полностью соблюдают свои обязательства по Конвенции о биологическом оружии, не разрабатывают и не обладают таким оружием", - цитирует РБК ответ посольства США.

В диппредставительстве заявили, что США "полностью развенчали ложные обвинения" и считают процесс консультаций с Россией по этому поводу "завершенным и закрытым". "Больше нам нечего добавить или обсудить по этому вопросу", - добавили в посольстве.