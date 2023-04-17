Жителям Екатеринбурга показали, как будет выглядеть Цыганский поселок после застройки

Район частной застройки в Екатеринбурге Цыганский поселок вскоре изменится до неузнаваемости. Архитектурное бюро "ОСА" опубликовало эскизы проекта в границах улиц Амундсена — Шаумяна — Волгоградская — Советских женщин.

Согласно описанию проекта, в семи кварталах расположится 17 жилых групп, сквозь которых проложат единый пешеходный бульвар. Предполагается строительство башен, кварталов (невысокие дома закрытого типа с площадкой внутри) и башни-кварталы.

"Разнообразие проявляется и в типологии жилья: вдоль бульвара в небольшом количестве размещаются блокированные 2-этажные дома, на первых и последних этажах многоквартирных домов планируются городские резиденции", — говорится в описании.

Заказчиком является компания "Малышева-73". Архитекторы предлагают построить на 8,9 га земли дома от 2 до 31 этажей общей площадью в 275,1 тыс. "квадратов". Помимо жилых домов, потенциальные покупатели получат свой детский сад и благоустроенную территорию с зелеными насаждениями, фонтанами и зонами отдыха.

Напомним, в апреле текущего года администрация Екатеринбурга заявила, что намерена изъять одиннадцать домов и девять участков в Цыганском поселке для муниципальных нужд. Земельные участки и дома расположены в границах улиц Обувщиков – Московской – Хасановской. Отмечается, что их изымают в целях "строительства (реконструкции) дорожно-уличной сети, строительства новых инженерных сетей электроснабжения, газоснабжения, дождевой канализации, водоснабжения".