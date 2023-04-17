Строители рассказали об особенностях работы над Дворцом водных видов спорта в Екатеринбурге

Строители рассказали о работе над крупнейшим в стране Дворцом водных видов спорта, который недавно открылся в Екатеринбурге.

Напомним, торжественная церемония открытия состоялась на минувшей неделе. На ней присутствовали и строители компании "Атомстройкомплекс", работавшие над объектом.

"Это были очень насыщенные и крайне интересные два года. Главная особенность работы над этим объектом заключалась в слаженности всех участников строительства; вовлеченность заказчика, проектировщика, генподрядчика и всех субподрядчиков в достижение общей цели по срокам и качеству. На объекте собрались первоклассные специалисты по всем направлениям, и, я убежден, что каждый из них еще больше развил свои компетенции. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех за проделанную работу и поздравить спортсменов с открытием объекта!", - отметил директор по производству "Атомстройкомплекса" Рустам Фатхуллин.

"Опыт организации большого числа подрядчиков, опыт работы со сложнейшим спортивным оборудованием, специальными инженерными системами можно приобрести только на таких нерядовых объектах – и, конечно, мы будем применять этот опыт в нашей дальнейшей работе на благо родного города и области. От всего коллектива компании "Атомстройкомплекс" благодарим наших коллег-строителей, которые в очень напряженном режиме многозадачности, строго соблюдая жесткий график, вкладывали свои знания и силы на всех этапах реализации проекта – от получения разрешительной документации, проектирования, реализации и до сдачи в эксплуатацию", - заявил директор АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" Олег Минкин.

"Большое счастье видеть, как Дворец водных видов спорта зажил своей жизнью, приносит пользу и радость свердловчанам. Это лучшая награда за наш труд! То, что в нашем регионе появляются такие знаковые для страны объекты, привлекается финансирование для их реализации – результат слаженной работы власти, бизнеса, профессионалов. В умении работать профессионально и сообща – сила и потенциал нашего региона!", - добавил генеральный директор "Атомстройкомплекса", заслуженный строитель РФ. Валерий Ананьев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, в дальнейшем будут организованы экскурсии для сотрудников на реализованный объект. Сметчики, проектировщики, инженеры, производители строительных материалов и другие специалисты, участвовавшие в реализации проекта, смогут своими глазами увидеть результат общей работы.